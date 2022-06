Gridava: "E' mio figlio". Arrestato un uomo, tentava di rapire un bimbo all'uscita dall'asilo

globalist

8 Giugno 2022 - 09.43

Sono stati attimi di terrore per una madre e il suo bambino aggrediti, improvvisamente, all’uscita dall’asilo, da un uomo sbucato dal nulla. Ha urlato “è mio figlio” e ha tentato di rapire un bambino di 4 anni dalle braccia della madre, all’uscita di un asilo in zona Eur, a Roma. L’episodio è accaduto fuori dall’istituto “Maisonnette” in una manciata di minuti, ma presenta dei punti oscuri.

Messo in fuga dalla resistenza della mamma del piccolo e dall’intervento delle maestre, l’uomo, un romeno con precedenti per rapina, inseguito da un papà, si è cambiato la camicia arancione che indossava al momento dell’aggressione. Ma perché si era portato una camicia di ricambio? Si è trattato del gesto di un folle, oppure un qualcosa di premeditato? Gli inquirenti sono al lavoro per fare chiarezza. Come riferisce La Repubblica, l’aggressore è stato poco dopo riconosciuto e consegnato alle forze dell’ordine.

La prontezza della donna sventa il rapimento del figlio. La mamma, infatti, riesce ad entrare nel cortile della scuola e a chiudere il cancello, non senza fatica.

In suo soccorso giungono le maestre, che sentono le sue urla disperate.Anche un altro papà assiste alla scena e si lancia all’inseguimento dello sconosciuto, che dopo averle tentate tutte per rapire il bimbo si dà alla fuga. Non senza aver prima aver cambiato la camicia.