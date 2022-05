globalist

14 Maggio 2022 - 12.50

Un incendio nei pressi di Portobuffolè, in provincia di Treviso, ha coinvolto la Nicos International, un’azienda specializzata in arredamenti per bagno. Sul posto stanno operando vari mezzi dei vigili del fuoco di comandi e distaccamenti di Treviso e Pordenone.

Non risultano conseguenze per le persone e si tende ad escludere anche il rischio di superamento della concentrazione massima in atmosfera di elementi inquinanti.