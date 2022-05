Narcotraffico, Alberto Genovese indagato dopo il blitz della Dda

globalist

12 Maggio 2022 - 11.02

Alberto Genovese, l’imprenditore del web a processo per violenze sessuali con uso di droga su due modelle, è tra gli indagati nell’inchiesta della Squadra mobile e della Dda di Milano contro il narcotraffico e il riciclaggio in opere d’arte.

L’ex fondatore di start up e padre di Facile.it, come si legge nell’ordinanza che ha portato a 31 arresti, avrebbe acquistato nel novembre 2019 da 2 indagati 100 grammi “di sostanza stupefacente del tipo Ketamina o cocaina da ritenersi destinata alla successiva vendita o cessione”. Droga che gli sarebbe stata assegnata in piazza Beltrade dove c’era la sua `Terrazza Sentimento´.