Non è l'Arena: da Giletti la vittima delle violenze di Alberto Genovese

15 Ottobre 2022 - 17.02

Domani, domenica 16 ottobre, si terrà un esclusivo appuntamento negli studi di ‘Non è l’Arena’ il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21.15 su La7. Parla per la prima volta in tv a volto scoperto la vittima delle violenze di Alberto Genovese, condannato poche settimane fa è stato a otto anni e quattro mesi di carcere.

Dopo la recente escalation della Russia in Ucraina, qual è la possibile strada per la pace? E l’Italia che ruolo giocherà? Su questo ed altri temi il filosofo Massimo Cacciari si confronterà in un faccia a faccia con Massimo Giletti.

Spazio poi ad un lungo approfondimento sulla più stretta attualità politica con i giornalisti Alessandro Sallusti, Gad Lerner e Luca Telese. Tra gli argomenti della puntata, infine, un focus sul reddito di cittadinanza.