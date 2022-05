Molestatori, Salvini si interessa solo se stranieri: se carabinieri o alpini va tutto bene

Giuseppe Cassarà

10 Maggio 2022 - 16.29

Le molestie a decine e decine di ragazze durante l’adunata nazionale degli Alpini sono un fatto conclamato anche su camera, ma questo non ha impedito ai soliti noti di minimizzare: “Giusto condannare episodi di molestie o maleducazione, se sono stati segnalati (anche se all’Ana non risulta depositata alcuna denuncia). Scorretto e indegno invece additare il glorioso corpo degli Alpini, da sempre esempio di generosità, sacrificio e rispetto, come simbolo di violenza e volgarità” ha detto Matteo Salvini.

Salvini vuole deliberatamente ignorare il fatto che gran parte delle donne che subiscono molestie o violenze non denuncia per timore di eventuali ripercussioni e anche e soprattutto perché l’Italia è una società profondamente patriarcale che ha inculcato nelle donne la convinzione che una mano sul sedere in fondo se la sono andata a cercare.

Video e testimonianze raccolti a Rimini sono preziosi per capire il livello di degrado di certe manifestazioni ed è sconfortante vedere con quanta facilità si minimizzano certi atti osceni come ‘incidenti o maleducazione’. Da giorni le donne denunciano che Rimini nei giorni dell’adunata si è trasformata in un incubo, dove era praticamente impossibile camminare da sole senza che branchi di uomini arrivassero per molestare, verbalmente e fisicamente.

Ma Salvini, sempre attento a denunciare e riportare sui suoi canali social ogni episodio di violenza compiuta da persone straniere, sulle forze armate come sempre chiude un occhio. Ma questa pantomima deve finire, perché è della sicurezza delle donne che stiamo parlando. Sicurezza che è messa a repentaglio, come i video di Rimini dimostrano in maniera inequivocabile.