Gli Alpini dicono che a molestare le ragazze sono stati "i giovani che si fingono Alpini"

10 Maggio 2022 - 18.06

Gli Alpini hanno risposto alle accuse di molestie sessuali ai danni di decine di ragazze avvenute all’adunata di Rimini L’Associazione Nazionale Alpini (Ana) ha accusato i giovani delle molestie, anche se la maggioranza delle testimonianze parla esplicitamente di uomini di una certa età.

Non solo: gli Alpini sostengono che ci sono centinaia, se non migliaia, di giovani che pur non essendo alpini, approfittano della situazione: a costoro, per mescolarsi alla grande festa, basta infatti comperare un cappello alpino, per quanto non originale, su qualunque bancarella.

Nel comunicato rilasciato dall’ufficio stampa di Ana si legge che “a causa della sospensione della leva del 2004, la maggior parte degli alpini oggi ha un’età media di 38 anni: difficilmente i giovani sono veramente Alpini”. Ciò non toglie che dal video divulgato da Fanpage si vede chiaramente come gli uomini che molestano le ragazze sono in età anche avanzata.