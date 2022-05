Addio a Walter De Benedetto, simbolo della battaglia per la liberalizzazione della cannabis a scopo terapeutico

globalist

9 Maggio 2022 - 13.33

Il simbolo delle battaglie contro l’oscurantismo di gran parte della politica italiana. Una persona alla quale dovremmo chiedere scusa, anche da morto, per le sofferenze aggiuntive che ha dovuto subire.

E’ morto a 49 anni Walter De Benedetto: l’uomo, che viveva a Olmo, nel comune di Arezzo, era uno dei malati simbolo della battaglia per la liberalizzazione della cannabis a scopo terapeutico.

Malato da anni di grave forma di artrite reumatoide, nell’aprile di un anno fa era stato assolto perché il fatto non sussiste dall’accusa di aver coltivato a casa marijuana: per il gup di Arezzo la produceva e utilizzava a scopo terapeutico per la sua malattia.

“Walter De Benedetto è morto. La prima volta mi parlava del suo fine vita. Si è poi battuto contro la violenza di uno Stato che l’ha processato per la cannabis. Ha vinto la battaglia ma non abbiamo fatto in tempo a vincere con lui per la legge. Andiamo avanti. Grazie Walter”. ha detto Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Coscioni sulla morte dell’uomo simbolo della battaglia per la cannabis terapeutica.