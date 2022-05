Rimini, decine di accuse di molestie sessuali contro gli Alpini

globalist

8 Maggio 2022

Il 93esimo raduno degli Alpini a Rimini quest’anno è macchiato da decine di infamanti accuse di molestie sessuali da parte di tantissime donne, che hanno addirittura spinto la vicesindaca a intervenire chiamando l’Associazione. Il collettivo Non Una di Meno Rimini attraverso i social ha rivelato diverse testimonianze di donne che hanno denunciato di essere state vittime di molestie e aggressioni da parte di gruppi di alpini o almeno di personaggi che si facevano passare per alpini.

“Mentre andavo in bici mi hanno fermata cercando di farmi entrare in un capannone, io sono scappata pedalando veloce”, “Rientrando a casa a piedi sono stata molestata da alcuni alpini che mi hanno urlato e fatto gesti eloquenti rispetto a quello che avrebbero voluto fare” sono alcune dei racconti rivelati all’associazione. Secondo le attiviste sono almeno 36 le testimonianze del genere arrivate i questi giorni in cui la città è stata invasa dagli alpini di ogni età.

“Ritengo che non si debba accusare mai un gruppo o una categoria di persone solo perché fanno parte di essi alcuni poco di buono, delinquenti o molestatori” ma “è bene, tuttavia che i rappresentanti dei gruppi alpini presenti in città monitorino il comportamento dei loro appartenenti e che diano segnali chiari su un corretto e rispettoso atteggiamento” ha dichiarato la vicesindaca Chiara Bellini, aggiungendo: “Ho chiamato l’organizzazione e fatto presente le segnalazioni di alcune donne, perché il comportamento sbagliato di alcuni potrebbe nuocere anche alla buona reputazione e al senso civico degli altri”.