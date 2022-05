Ragazza molestata a Roma, soccorsa dal cantante Leo Gassman

globalist

8 Maggio 2022 - 17.12

Una giovane ragazza sarebbe stata molestata ieri sera a Roma da un uomo sconosciuto: a soccorrerla è stato il cantante Leo Gassman, che ha poi raccontato l’accaduto su Instagram: “Non dimenticherò mai le urla di questa ragazza che gridava aiuto”.

“Questa notte io e alcuni passanti abbiamo prestato aiuto a una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un giovane di origine francese – dice – Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il francese era già fuggito”.

L’artista spiega, sempre sui social, di aver chiamato “la polizia e un’ambulanza che ha portato via la ragazza per accertamenti”. Il papà Alessandro, sempre sui social, commenta: “Sono un padre fortunato. Grande amore mio, fiero di te”.

Il tutto è avvenuto in via di Portonaccio verso le 4 di mattina. La ragazza è stata portata per accertamenti al policlinico Umberto I, dove qualche ora dopo è stata dimessa. Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato Salario.