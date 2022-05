Ucraina, l'ex calciatore Vavassori torna a casa, alla fine ha cambiato idea: "Non ho più la testa per combattere"

globalist

2 Maggio 2022 - 11.37

L’ex calciatore Ivan Luca Vavassori torna a casa: “Sono stufo, per me è sufficiente così. E’ tempo di tornare a casa. Non ho più la testa per andare avanti”. Vavassori, l’ex calciatore di 29 anni andato a combattere in Ucraina a fianco dell’esercito di Kiev, lo ha scritto ieri in una storia pubblicata su Instagram.

“Ho fatto del mio meglio per aiutare. Ho messo tempo e vita a disposizione del popolo ucraino, ma è ora di riprendermi la mia vita”, spiega in spagnolo Vavassori, che ha postato anche una fotografia scattata su un aereo. “Torno dove sono felice e mi riprendo tutto ciò che è mio. Le cose sono cambiate molto da quando me ne sono andato, ma sono sicuro che con l’aiuto di Dio raggiungerò i miei obiettivi. E lei è al primo posto tra questi”, conclude Vavassori.