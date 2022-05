Torna a farsi vivo su Instagram Ivan Luca Vavassori, il fighter italiano volontario al fianco degli ucraini

globalist

1 Maggio 2022 - 11.48

Riappare il fighter italiano in Ucraina, Ivan Luca Vavassori.

Questa mattina è apparsa sul social una nuova storia, questa volta scritta in spagnolo. Il messaggio annuncia la decisione di “andare avanti fino in fondo” e aggiunge: “la mia decisione non piace a molta gente ma è la migliore per me”.

Vavassori accenna anche alla sua condizione fisica: “Ora sto bene, con qualche dolore, ma di nuovo in forze e pronto a tutto”. E conclude con la frase già utilizzata in altri messaggi: “Dio è grande”. Nella storia seguono alcune immagini di combattimento con soldati a piedi e a bordo di carri armati, riprese “in soggettiva” da Vavassori.

Ivan è il figlio adottivo di Pietro Vavassori, imprenditore lombardo e di Alessandra Sgarella, di Domodossola, che fu rapita alla fine degli anni 90 dall’Ndrangheta e che poi morì nel 2011 per malattia.