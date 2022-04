Trevor Reed torna a casa, Biden: "Prese difficili decisioni per liberarlo"

globalist

27 Aprile 2022 - 15.15

Joe Biden festeggia la liberazione del marine Trevor Reed, detenuto in Russia dal 2019: “Oggi diamo il benvenuto a casa a Trevor Reed e celebriamo il ritorno alla famiglia dell’ex marine che è stato rilasciato dalla detenzione russa”. Il presidente Usa ha precisato che “i negoziati che ci hanno permesso di riportare Trevor a casa hanno richiesto difficili decisioni che non ho preso alla leggera”.

Secondo quanto riferito dalla portavoce russa, Maria Zakharova, Reed è stato liberato in uno scambio di prigionieri che ha portato al rilascio da parte degli Usa di Konstantin Yaroshenko, arrestato per traffico di droga. Nella sua dichiarazione, Biden si detto “grato per il lavoro senza sosta e dedicato dell’inviato speciale presidenziale per gli ostaggi, Roger Carstens, dell’ambasciatore a Mosca, John Sullivan, e dei molti altri che nel nostro governo hanno assicurato che Trevor potesse tornare sano e salvo a casa”.

“Il suo ritorno è la conferma che la priorità della mia amministrazione per far tornare a casa ostaggi americani e americani detenuti illecitamente all’estero”, ha aggiunto Biden affermando che “non ci fermeremo fino a quando Paul Whelan e gli altri non potranno ad unirsi a Trevor nel ritornare alle loro famiglie”.

Condannato a nove anni di prigione nel luglio del 2020 per aver messo in pericolo “la vita e la salute” di poliziotti russi in una lite, Reed ha sempre negato ogni accusa. Preoccupati per le sue condizioni di salute, i suoi familiari nelle scorse settimane avevano protestato di fronte alla Casa Bianca per chiedere un’azione in favore del figlio, spingendo Biden ad invitarli per un incontro. Nella v”oce dei genitori di Trevor ho sentito quanto fossero preoccupati per la sua salute – ha detto ancora oggi il presidente – e sono stato felicissimo di poter condividere con loro la buona notizia della sua liberazione”.