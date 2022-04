Epatite misteriosa, un caso in Italia: ricoverato in rianimazione un bambino di tre anni

globalist

22 Aprile 2022 - 12.22

Un bambino di 3 anni di Prato è stato ricoverato ieri in rianimazione all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, con un’epatite acuta di origine al momento sconosciuta. Il caso sospetto è stato segnalato alle autorità sanitarie che stanno monitorando la situazione in Italia dopo l’insolito picco di forme misteriose segnalato in diversi Paesi europei.

Sono in corso in questo momento ulteriori approfondimenti e indagini diagnostiche per accertare la natura dell’epatite. Fra i vari esami in corso, si verifica anche l’eventuale presenza di un’infezione da adenovirus, circostanza segnalata in molti dei casi sotto i riflettori in questi giorni a livello internazionale (anche negli Usa ne hanno intercettato 9).