Covid, i dati di venerdì 22 aprile: 73.212 nuovi contagi e 202 morti

22 Aprile 2022 - 19.19

Nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 73.212 nuovi casi di Covid a fronte di 437.193 tamponi. Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i morti sono 202. I dimessi e i guariti sono 73.233. Scendono gli ingressi in terapia intensiva (-4) e le ospedalizzazioni (-155). Il tasso di positività è al 16,7%.

Sono stati superati i 16 milioni di contagi nel Paese, da inizio pandemia. Sono 136.514.986 le dosi di vaccino somministrate in totale. In totale sono 411 i pazienti ricoverati in terapia intensiva mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 10.076. Sono 1.223.122 invece le persone attualmente positive al Covid, 309 in più nelle ultime 24 ore. I morti salgono a 162.466. I dimessi e i guariti sono 14.622.593.