Trovata soluzione per i grandi elettori positivi, Roberto Fico: "Voteranno nel parcheggio della Camera"

20 Gennaio 2022

Dopo giorni di lunghe trattative e di pressing delle forze politiche per far ammettere alla votazione per il Quirinale anche i grandi elettori risultati positivi al Covid, finalmente è stata trovata una soluzione da parte del presidente della Camera che potrebbe mettere tutti d’accordo.

Per l’elezione del Capo dello Stato, il presidente della Camera Roberto Fico ha proposto ai partiti di allestire un “drive in elettorale” nel parcheggio della Camera, in via della Missione, per consentire ai positivi o a chi è in quarantena di votare. Ora il governo deve capire se le norme vigenti bastano o vanno adeguate per permettere ai grandi elettori la possibilità di arrivare al seggio.

Durante la riunione dei capigruppo a Montecitorio molti parlamentari si sono espressi a favore della proposta di Fico, ma secondo la maggioranza serve l’intervento del governo. Ne sono convinti Debora Serracchiani (Pd) e Davide Crippa (M5s).

Inoltre Crippa chiede di accelerare sul Green pass per quei deputati diventati negativi che non lo hanno ancora ricevuto, visto che ci sono ritardi di diversi giorni in alcune Regioni. Per il parlamentare pentastellato serve anche una soluzione per alloggio e per gli spostamenti dei positivi che non hanno una casa o un’automobile a Roma.