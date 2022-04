Ruth Dureghello accusa Vauro di antisemitismo: "Raffigura spesso gli ebrei con il naso adunco..."

globalist

13 Aprile 2022 - 19.33

Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma, ha lanciato una grave accusa a Vauro Senesi, pur senza nominare il fumettista che da giorni è al centro di una bufera per le sue presunte posizioni pro-Putin sull’Ucraina.

La vignetta pubblicata ieri da Vauro, che metteva uno accanto all’altro Putin e Zelensky e recava la scritta ‘Ma in guerra, senza Ze e senza Vla’, era stata indicata da molti come antisemita per il modo in cui Vauro ha raffigurato Zelensky, ebreo, ossia con un grosso naso.

Il naso grosso e a uncino era un tratto caratteristico delle raffigurazioni degli ebrei fatte in epoca nazista. Per questo molti hanno visto un parallelismo. Dureghello sembra essere tra questi, poiché scrive: “Non è una casualità, ma un’abitudine quella di un certo signore di raffigurare gli ebrei con il naso adunco con lo stile della Difesa della Razza. Non per questo è meno grave e non per questo ci si può assuefare alla vergogna”.

