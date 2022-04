Coronavirus, i dati di lunedì 11 aprile: 28.368 nuovi casi, 115 morti

globalist

11 Aprile 2022 - 19.55

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 28.368 i nuovi casi di coronavirus, a fronte di 192.782 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 14,7%. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 115.

Nelle terapie intensive c’è un paziente in più rispetto alla giornata di domenica, mentre aumentano di 218 unità i ricoveri negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 42.384.

Il tasso di positività, dunque, è al 14,7%, in calo rispetto al 15,1% di ieri. Sono 466 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Gli ingressi giornalieri sono 30. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.256, ovvero 218 in più rispetto a domenica.