Coronavirus, i dati di domenica 8 maggio: 30.804 nuovi casi e 72 morti

8 Maggio 2022 - 17.22

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 30.804 nuovi contagi da Covid-19 a fronte di 203.454 i tamponi molecolari e antigenici. Le vittime sono state 72. Sono 1.119.914 le persone attualmente positive al Covid, 11.450 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 16.798.998 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 164.489. I dimessi e i guariti sono 15.514.595, con un incremento di 42.603 rispetto a sabato.

Il tasso di positività è al 15,1%, in aumento rispetto al 13,2% di sabato. Sono 356 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto a sabato nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 28. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.655, ovvero 160 in meno rispetto a sabato.