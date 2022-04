No Vax a Torino, insulti a Draghi e slogan fascisti: "Duce, Duce"

globalist

5 Aprile 2022 - 17.46

A Torino la manifestazione No Vax e No Green Pass è sfociata in momenti di tensione con la polizia: gli scontri sono avvenuti davanti a Palazzo di Città. I manifestanti hanno contestato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi in visita e atteso in Comune per la firma del patto per Torino.

Quando le forze dell’ordine hanno incominciato ad allontanare circa un centinaio di manifestanti c’è stato uno ‘spingi-spingi’ e contro i reparti sono state lanciate bottiglie di vetro e petardi di grosse dimensioni. Tra gli slogan insulti a Draghi e un ‘duce duce’.