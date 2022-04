Coronavirus, i dati di lunedì 4 aprile 2022: 30.630 nuovi contagi, 125 morti

globalist

4 Aprile 2022 - 19.31

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 30.630 nuovi contagi da Covid-19, secondo numeri e dati del bollettino – regione per regione – di Protezione Civile e ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 125 morti.

Sono 14.877.144 le persone contagiate dal Covid da inizio pandemia mentre sono 13.442.930 i guariti (+40.915). Gli attualmente positivi sono 1.274.305 (-9.711). 159.909 il totale delle vittime in Italia.

Salgono i ricoveri, con 224 persone in più rispetto a ieri, per un totale di 10.241, mentre scendono quelli in terapia intensiva, con 6 persone in meno di ieri, per un totale di 483.