Coronavirus, i dati della Campania: i nuovi casi di Covid-19, morti e guariti

18 Marzo 2022 - 16.47

Nelle ultime 24 ore in Campania si sono registrati 8.409 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 42.337 test effettati (31.317 antigenici e 11.020 molecolari). I casi sono stati individuati da 7.043 tamponi antigenici e 1.366 molecolari. È quanto si legge nel bollettino ordinario dell’Unità di crisi della Regione che, tenendo conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute, aggiorna i dati alle 23:59 di ieri, giovedì 17 marzo.

Nel report sono indicati anche 8 decessi nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza ma registrato soltanto ieri. Sul fronte posti letto segnalati 40 degenti in terapia intensiva (disponibilità pari a 631) e 588 ricoverati nei reparti ordinari covid (in questo caso disponibilità pari a 3.160).