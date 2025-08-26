Da De Luca e De Luca jr: Schlein in Campania sceglie il compromesso sul nome del segretario regionale del Pd

globalist Modifica articolo

26 Agosto 2025 - 19.26

ATF

La segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, ha incontrato in mattinata i componenti campani della segreteria nazionale, Sandro Ruotolo e Marco Sarracino. L’appello lanciato dalla leader dem è stato chiaro: puntare sull’unità del partito e della coalizione, individuando una candidatura condivisa alla guida regionale.

Il nome che circola con sempre maggiore insistenza è quello di Piero De Luca. Ruotolo e Sarracino, in queste ore, stanno consultando i sostenitori della mozione Schlein per arrivare già in settimana a un’indicazione unitaria. L’intesa è considerata un tassello decisivo nel rapporto con il presidente uscente, in vista del sostegno alla candidatura di Roberto Fico.

La scelta di Piero De Luca, figlio del presidente Vincenzo, segna però un passaggio significativo: il percorso di rinnovamento invocato da più parti in Campania sembra essersi intrecciato con la continuità di una dinastia politica che, pur radicata e influente, rischia di frenare la ricerca di volti e prospettive nuove.