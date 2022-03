Valentina  Matvienko: la villa di Pesaro dell'oligarca di Putin verso il sequestro

globalist

15 Marzo 2022 - 10.15

Valentina Matvienko e il figlio vanno verso il sequestro o il congelamento della loro mega-villa in Italia. Altri ricconi prosperati all’ombra di Putin che adesso dovranno pagare la loro complicità.

E adesso la loro proprietà rischia di andare presto sotto sequestro.

Valentina Matvienko è il capo del Consiglio della Federazione russa, ossia della camera alta del Parlamento russo. E’ colei che ha firmato i decreti per dare inizio alla guerra in Ucraina. L’esponente del potere putiniano è molto nota nella città di Pesaro, per aver comprato nell’estate del 2009 una prestigiosa villa frequentata soprattutto dal figlio Sergey.

La villa della famiglia Matvienko, di 774 metri quadri, sorge su 26 ettari di terreno, interessando 650 metri di costa. Ha una piscina di almeno 20 metri.

Ora il suo nome compare sulla famosa black list Ue e presto Valentina Matvienko o chi per lei potrà o meno godersi la sua amata villa in Italia, visto che risulta intestata a una società italiana il cui proprietario è anonimo.