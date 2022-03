globalist

13 Marzo 2022 - 12.21

Una tragedia nella tragedia della guerra in Ucraina.

Un autobus con a bordo una cinquantina di cittadini ucraini si è ribaltato per cause ancora da accertare sulla A14 in direzione Sud all’altezza di Forlì.

Nell’incidente è morta una ragazza rimasta incastrata sotto il mezzo uscito di strada senza coinvolgere altri veicoli. Il pullman era diretto a Pescara.