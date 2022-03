Covid, calano ancora ricoveri e morti ma aumentano i contagi: positività al 10,5%

globalist

5 Marzo 2022 - 19.08

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 39.963 nuovi casi di Covid su 381.484 tamponi e altri 173 morti, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è al 10,5%, in aumento rispetto al 9,8% di venerdì, quando erano stati effettuati 388.836 test (tasso al 9,8%).

Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (609, 16 in meno) e quelli nei reparti ordinari (8.974, 323 in meno). I contagi risultano in crescita (venerdì erano 38.095), mentre le vittime sono in flessione (210 il dato precedente).

La Regione con il numero maggiore di nuovi casi è la Lombardia, con 4.226 contagi nelle ultime 24 ore su 56.195 tamponi. Al secondo posto il Lazio, con 3.934 casi su 38.761 test, seguito da Veneto con 3.866 casi su 56.195 test, e dalla Campania, con lo stesso numero di contagi su 29.849 test.