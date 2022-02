Filorusso contro governativo: la lite tra due ucraini finisce a coltellate

globalist

27 Febbraio 2022 - 10.39

In queste ultime ore la guerra tra Ucraina e Russia sta entrando ancora di più nel vivo. In Italia ha causato, seppur indirettamente, un’aggressione con accoltellamento in autostrada A4 tra Palazzolo e Rovato, nel Bresciano.

Protagonisti due ucraini che hanno però posizioni ideologiche e politiche diverse: l’aggressore, di 47 anni, è filorusso e originario del Donbass, mentre il ferito, che ha 34 anni, ha idee filogovernative. Indaga la polizia.

I due, autotrasportatori di mezzi diversi, si sono incontrati nell’area di servizio e hanno discusso sulla guerra in corso in Ucraina. La vittima è stata colpita con una coltellata ai reni ed è ricoverata in prognosi riservata agli ospedali civili di Brescia.