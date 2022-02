Uccise il padre per salvare la madre: assolto, fu 'legittima difesa'

globalist

22 Febbraio 2022 - 14.25

Uccise il padre per salvare la madre: Alex Pompa, il giovane che il 30 Aprile 2020, a Collegno (Torino) uccise a coltellate il padre, è stato assolto per ‘legittima difesa’, proteggendo la madre da un’aggressione.

Lo hanno scritto i giudici Alessandra Salvadori e Melania Eugenia Cafiero nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 24 novembre la corte di Assise ha assolto Alex Pompa nel processo per l’uccisione del padre.

Secondo la ricostruzione dei magistrati l’episodio si sviluppò in un contesto “privo di alternative che non fossero colpire o soccombere ed essere ucciso e lasciare uccidere gli altri” presenti in casa.