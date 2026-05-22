Israel Katz, la tragica parodia di un ministro della Difesa

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22 Maggio 2026 - 20.24

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Svergognata dalle immagini scioccanti degli attivisti della Global Freedom Flotilla picchiati, dileggiati, mostrati come trofei di guerra dai soldati dell’”unica democrazia del Medio Oriente”, la stampa mainstream ha individuato il “Cattivissimo” senza il quale il governo di Benjamin Netanyahu tornerebbe ad essere potabile, immacolato, affidabile. Fuori Ben-Gvir e tutto si aggiusta.

Chi sia Itamar Ben-Gvir Globalist lo ha raccontato in decine di articoli, con il decisivo contributo delle migliori firme del giornalismo indipendente israeliano che impreziosiscono l’unico giornale progressista e libero dello Stato ebraico: Haaretz.

Ma chi pensa che tutto si risolverebbe con il dimissionamento del ministro della Sicurezza nazionale, cosa che peraltro Netanyahu non farà mai tantomeno in piena campagna elettorale, o non conosce la politica israeliana o mente sapendo di mentire.

Perché nel peggiore governo della storia d’Israele vi sono altri personaggi da album dell’orrore. Ministri che fanno parte del Likud, il partito di Netanyahu. Ministri come Israel Katz.

Illuminante in proposito è il ritratto-analisi fatto da Gidi Weitz su Haaretz, dal titolo: “Come il ministro della Difesa di Netanyahu, diventato oggetto di scherno, riesce a mantenere soddisfatta la base politica”.

Scrive Weitz: «La feccia del genere umano», «spazzatura», «scadente». Questi sono alcuni degli insulti che il ministro della Difesa Israel Katz ha rivolto al comico Yaron Berlad, che lo interpreta nel principale programma satirico israeliano, «Eretz Nehederet».

«Katz odia Berlad», afferma un attivista del Likud. «Pensa che lo faccia sembrare un idiota».

Ma Katz è molto più astuto e pericoloso di quanto lo descriva la satira del comico. Non è un caso che Katz sia sulla scena politica da così tanto tempo: è bravo a individuare i pensieri peggiori della sua base elettorale e ad agire di conseguenza.

È improbabile che qualsiasi precedente ministro della Difesa abbia usato la propria carica in modo così sfacciato per manovre politiche. L’esempio più lampante è stata la decisione avventata di Katz di abolire la detenzione amministrativa– la detenzione senza processo – per i sospetti terroristi ebrei, proprio mentre la violenza dei coloni contro i palestinesi raggiungeva livelli record e erodeva ulteriormente l’immagine di Israele all’estero.

“Garantisco la sicurezza contro i nostri nemici, non contro i nostri amici”, ha detto Katz sorridendo all’attivista di estrema destra Mordechai David alcuni mesi fa.

Nel corso dell’anno e mezzo in cui è stato ministro della difesa, Katz ha interferito in nomine militari chiave, ha promosso con vigore la chiusura di Army Radio e ha vietato ai generali di incontrare un giornalista di Haaretz. Ha inoltre protetto i membri della Force 100, le guardie carcerarie di Sde Teiman sospettate di aver maltrattato un detenuto proveniente da Gaza.

Inoltre, per nove mesi, Katz si è rifiutato di firmare un accordo di riservatezza nel caso contro la popolare parlamentare del Likud Tally Gotliv,, ritardando il procedimento. Gotliv è accusata di aver rivelato il nome di un membro del servizio di sicurezza Shin Bet; l’accordo di riservatezza avrebbe impedito la divulgazione delle identità e dei metodi del personale dello Shin Bet.

Quando Katz alla fine non ha avuto altra scelta che firmare questo mese, è stato accusato di aver abbandonato il suo collega di partito. «Vergognati, Katz!», lo ha rimproverato l’imputato.

Nel tentativo di respingere le critiche, Katz ha scritto agli attivisti del Likud promettendo di opporsi alla revoca dell’immunità parlamentare di Gotliv e ha attaccato il procuratore generale Gali Baharav-Miara. La lettera conteneva una frase sbalorditiva: “Il procuratore generale si è opposto all’annullamento del processo di Sde Teiman, ma io ho fatto in modo che si tenesse”.

In altre parole, il ministro della Difesa è orgoglioso di sostenere la decisione del procuratore generale militare Itay Offir di archiviare il caso contro le guardie carcerarie. L’intervento politico nel lavoro di un procuratore generale militare è vietato, al pari dell’ingerenza del primo ministro in un’indagine delicata del procuratore generale.

Offir nega che Katz stia interferendo. «Il procuratore generale militare non ha parlato con nessuna entità esterna riguardo a questo caso», afferma l’Unità del portavoce delle Idf. «La decisione nel caso Sde Teiman, come qualsiasi altra decisione, è stata presa in modo indipendente, basandosi esclusivamente su considerazioni professionali e pertinenti».

L’allarme di Katz era evidente anche in un appello del suo ministero al capo dello Shin Bet David Zini. In una lettera scandalosa, Zini ha cercato di cancellare ciò che la destra vede come una lettera scarlatta: il rispetto della legge.

“Va sottolineato che l’accordo di riservatezza non ha alcun impatto sul caso di Tally Gotliv”, ha scritto Zini, anche se la firma di quell’accordo ha permesso la sua incriminazione. Abbiamo così visto i servizi di sicurezza al servizio di un contendente alle primarie del Likud di quest’anno.

Nel frattempo, questa settimana il Canale 14, filo-Netanyahu, ha riferito che la detenzione del soldato condannato per aver indossato una toppa con la corona del Messia è stata rinviata dopo che Katz è intervenuto in sua difesa.

La storia di Katz è anche la storia del partito al potere, che ha evitato qualsiasi impegno nei confronti della legge una volta che i problemi legali del suo leader si sono acuti un decennio fa. Katz è sempre stato considerato un politico ragionevole del Likud; a differenza del ministro della Giustizia Yariv Levin, non è mai stato noto per il suo zelo rivoluzionario.

Quando, due decenni fa, fu sospettato di abuso di fiducia in un caso riguardante nomine politiche al Ministero dei Trasporti, non si scagliò contro la polizia o la procura. Preso dall’ansia, Katz attese che l’allora procuratore generale Menachem Mazuz decidesse se incriminarlo. Il caso fu infine archiviato per mancanza di prove.

All’inizio del processo per corruzione contro Benjamin Netanyahu, Katz era tra i ministri del Likud che stavano in tribunale dietro al primo ministro mentre il loro capo se la prendeva con gli investigatori e i pubblici ministeri. Katz ha poi detto di essersi pentito di aver fatto da spalla a quel discorso.

Ma ora chiede che il processo finisca, un procedimento che, secondo lui, è “nato nel peccato”. “Ora sta cavalcando l’onda, e i membri del Likud sono l’unica cosa veramente importante per lui”, dice un ex parlamentare del Likud.

Assecondare la base è la manciata di briciole che il primo ministro ha lasciato a Katz. In una lettera ai membri del Likud, il ministro della Difesa si è vantato di condurre una «politica aggressiva di destra», sottolineando i «risultati storici e senza precedenti» che ha ottenuto su tutti i fronti, al fianco di Netanyahu, ovviamente.

Ma fonti sostengono che, nonostante le ridicole minacce di Katz contro i nemici di Israele e le sue foto in «posa da leader», egli non abbia alcuna influenza reale sulla conduzione della guerra eterna di Israele.

“È irrilevante”, dice una fonte. “Quando parla, la gente non alza quasi mai lo sguardo dai propri documenti. Non c’è quel brusio nella sala che si crea quando parlano Netanyahu o l’ex ministro degli Affari strategici Ron Dermer, o come quando intervengono ex ministri della Difesa come Yoav Gallant. Loro avevano cose importanti da dire, non si limitavano a seguire la linea del primo ministro. Da lui, di solito sono solo cliché senza alcun carisma.”

Katz e il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar sono la prova vivente di come Netanyahu abbia cercato di diventare l’unico leader. In passato, i primi ministri dovevano tenere conto delle posizioni di ministri della Difesa come Ehud Barak e Moshe Arens, o di ministri degli Esteri come Shimon Peres e Shlomo-Ben Ami, ma ora questi sono incarichi vuoti.

“Netanyahu sa come mantenere la loro dignità”, dice un membro anziano del gabinetto a proposito di Katz e Sa’ar. “Per esempio… Netanyahu può dire durante una riunione di gabinetto: ‘Aspettiamo che Katz torni e poi decidiamo’, ma è tutta manipolazione emotiva. È lui l’unico a decidere”.

Quindici anni fa, quando Netanyahu voleva attaccare gli impianti nucleari iraniani, lui e il ministro della Difesa Barak si trovarono di fronte a una decisa opposizione. Tra questi c’erano il capo del Mossad Meir Dagan, il capo di Stato Maggiore delle Idf Gabi Ashkenazi e il capo dello Shin Bet Yuval Diskin, che lo misero in guardia dal scatenare una guerra regionale. Il presidente Peres si unì a loro, e i ministri Dan Meridor, Benny Begin e Moshe Ya’alon sventarono l’iniziativa in un forum di otto membri.

Ora Netanyahu è circondato da ministri obbedienti e di poco peso, da capi della difesa che ripetono i suoi argomenti mendaci e da un presidente spaventato che non osa respingere la richiesta di Netanyahu di annullare il suo processo.

Netanyahu ha imparato la lezione: nominare persone che gli obbediscano ciecamente, come Zini. Ci saranno anche funzionari che non riescono a tenere testa alla macchina del veleno, come l’attuale capo delle Idf Eyal Zamir. Oppure ci saranno persone spinte dalla necessità di sopravvivere politicamente, come Sa’ar e Katz.

Un ambito in cui il ministro della Difesa ha margine di manovra è il maltrattamento dei funzionari che prestano servizio sotto di lui, principalmente Zamir.

“Due-tre, saluto”, dice Katz su “Eretz Nehederet”, congedando il capo delle Idf ‘ che lo saluta.

Katz ha fornito un eccellente materiale grezzo per la satira. Il problema è che le sue ambizioni vanno ben oltre questo”, conclude Weitz.

Israel Katz, ministro della Difesa, un incarico ricoperto in passato da giganti come Moshe Dayan e Yitzhak Rabin.

La parabola d’Israele è anche in questo. Una parabola discendente nel precipizio senza risalita.