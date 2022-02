Violenza tra giovanissime: litigano per un ragazzo, 14enne accoltella una coetanea

globalist

22 Febbraio 2022 - 11.15

Preroll

Una storia assurda che ha al centro un sentimento di gelosia sfociato in violenza inaudita.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Una ragazzina di 14 anni ha accoltellato una 17enne in strada a Roma dopo una lite per un ragazzo. La minorenne aggredita è stata trasportata in ospedale: fortunatamente ha riportato solo ferite superficiali su mano, clavicola e schiena. L’episodio è avvenuto a Tor Bella Monaca. La lite tra le due adolescenti sarebbe partita per futili motivi, poi l’accoltellamento e l’intervento della polizia.

Middle placement Mobile

La lite e l’accoltellamento sono avvenuti davanti all’oratorio della zona. A dare l’allarme una testimone che ha assistito alla scena. Poco dopo sul posto sarebbe arrivata anche la madre della ragazzina ferita. La 14enne che l’ha accoltellata verrà denunciata a piede libero per lesioni aggravate, minaccia aggravata, e porto di oggetti atti a offendere.