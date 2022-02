Covid, morte del biologo no-vax Trinca: "Indagato il medico che l'ha esentato dal vaccino"

globalist

19 Febbraio 2022 - 17.08

Morte del biologo no vax Franco Trinca, ora l’indagine sta andando avanti: “Io ho rilasciato al dottor Trinca una esenzione in scienza e coscienza e lo rifarei senza dubbio. Di certo non ho emesso quel certificato per le sue posizioni nei confronti del vaccino”.

Queste le dichiarazioni del medico di base del nutrizionista no-vax morto all’ospedale di Città di Castello, riportate dal Corriere dell’Umbria.

Recentemente iscritto nel registro degli indagati dopo il decesso di Trinca in un fascicolo per omicidio colposo, il medico si dice “pronto a spiegare ai magistrati” di aver “agito correttamente”.