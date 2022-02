Covid, finti vaccini per ottenere Green pass: arrestato medico di Ascoli Piceno

globalist

12 Febbraio 2022 - 10.35

I no vax si organizzano in ogni modo per ottenere il Green pass senza ricevere il vaccino, ma il problema serio sorge quando ad assisterli in questa follia vi è la complicità del personale sanitario, magari sotto cospicui pagamenti.

Avrebbe consentito a più persone, anche provenienti da altre regioni, di ottenere il “Green pass”, attestando falsamente la somministrazione del vaccino . Per questo un medico in servizio nella provincia di Ascoli Piceno è finito agli arresti domiciliari.

Una misura disposta dal giudice per le indagini preliminari a conclusione di un’articolata indagine della procura di Fermo ed eseguita dai carabinieri del Nas di Ancona supportati dai colleghi del comando di Ascoli Piceno.

Falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale, peculato e truffa ai danni dello Stato sono i reati ipotizzati a carico del medico. Perché il sospetto è che abbia anche buttato i vaccini anti-Covid ricevuti dal servizio sanitario regionale e che non sarebbero stati somministrati.