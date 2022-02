Violenza sessuale, arrestato medico di base dopo la denuncia delle pazienti

globalist

23 Febbraio 2022

Un altro episiodio di presunta violenza sessuale ai danni di donne che si recavano dal medico per un consulto e invece si sono ritrovate vittime di abusi da parte di coloro che le dovevano curare.

I carabinieri di Como hanno arrestato per violenza sessuale un medico di base che ha il proprio studio in un comune vicino al capoluogo. Secondo le accuse il medico, un 60enne incensurato, durante le visite ambulatoriali faceva spogliare le pazienti (giustificando la propria richiesta con esigenze diagnostiche in realtà immotivate) e quindi le toccava.

Le indagini, iniziate nel dicembre 2021 hanno permesso di ricostruire almeno sette episodi contestati nell’ordinanza cautelare. Episodi che, sulla base delle testimonianze e degli accertamenti effettuati, configurano il reato di violenza sessuale.