Brianza, arrestato lo stalker di Alessia Orro, campionessa di pallavolo

11 Aprile 2022 - 09.58

Arrestato dai carabinieri l’uomo, 55enne, che perseguitava Alessia Orro, 23enne campionessa di pallavolo in Serie A e nazionale italiana: l’accusa è di stalking. L’uomo è stato bloccato dai militari a Villasanta, in Brianza, quando per l’ennesima volta stava pedinando l’atleta, che abita in provincia di Monza.



Mentre la ragazza stava entrando nel palazzetto dello sport “Arena di Monza” per gli allenamenti, i carabinieri sono intervenuti e hanno fatto scattare le manette ai polsi dello stalker. Su di lui erano già scattate le indagini dopo la denuncia per stalking presentata dalla giovane.

Il 55enne, già finito ai domiciliari nel 2019 per lo stesso reato, aveva ripreso a seguire la ragazza e a inviarle messaggi sui social, e nemmeno quando l’atleta l’ha bloccato ha desistito, passando addirittura a toni offensivi e insulti. Dopo l’arresto il 55enne, su disposizione della Procura di Monza, è stato trasferito in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.