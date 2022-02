Covid, curva in discesa ma ancora 395 morti. Fiaso: "Il 64% dei posti in terapia intensiva è occupato da non vaccinati"

globalist

2 Febbraio 2022 - 18.31

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 118.994 nuovi casi di positività al Covid-19, in decrescita rispetto al 1 febbraio. Calano anche lievemente i decessi, 395 (ieri 427), 187.816 invece i guariti. E a fronte di 964.521 tamponi effettuati (ieri 1.246.987), il tasso di positività sale al 12,3% (+1,7%). Ancora in diminuzione sia le terapie intensive (-25) che i ricoveri ordinari (-323). Sono 128.758.201 le dosi di vaccino somministrate in totale.

I dati confermano la tendenza in calo della curva, ormai evidente da diversi giorni. Per quanto riguarda il livello dell’occupazione degli ospedali, per le terapie intensive siamo al 16%, mentre al 30% i posti letto in area non critica.

La Fiaso, Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, specifica che “i letti delle Rianimazioni Covid sono occupati per il 64% da soggetti non vaccinati,un dato ormai consolidato che conforta sulla efficacia del vaccino nella protezione dalle forme gravi della malattia da Covid”.

Tra i vaccinati finiti in rianimazione Covid, “la quasi totalità, l’88%, soffre di gravi comorbidità – ha aggiunto la Federazione -. Si tratta, per il 61% dei casi, di persone che avevano fatto il vaccino da oltre 4 mesi e non avevano ancora avuto la terza dose”.