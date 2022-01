Beccata positiva al Covid si giustifica con i carabinieri: "Non volevo perdere i saldi"

globalist

31 Gennaio 2022

Preroll

La storia ha davvero dell’assurdo tenendo conto di quello che sta accadendo nelle terapie intensive italiane nell’ultimo mese. Bisogna ammettere però che tra le tante scuse proposte in questi mesi, questa merita una menzione particolare.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Una donna di 51 anni è stata denunciata perché, positiva al Covid, è stata fermata dai carabinieri a Renate (Monza) mentre andava a fare shopping. Controllata in auto durante un servizio di routine, la donna ha chiesto ai carabinieri di “fare in fretta”, perché “non volevo perdere i saldi”.

Middle placement Mobile

I militari, insomma, le stavano facendo perdere una particolare svendita a cui la donna teneva molto, e poco importa se per lei fosse vietato uscire di casa. Ha infatti fornito la stessa giustificazione, quando i carabinieri si sono accorti che avrebbe dovuto essere in isolamento perché positiva al virus. Invece di approfittare di un bel vestito o un paio di scarpe in saldo, ha rimediato solo una denuncia.