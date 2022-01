La fragile mascolinità dei poliziotti italiani: "Le mascherine rosa non le indossiamo"

globalist

13 Gennaio 2022

Hai voglia a dire ‘lobby Lgbt’: da come certi politici di destra parlano, sembra che l’Italia sia ormai un paese completamente in mano alle eminenze grigie (anzi, arcobaleno) dell’ideologia gender. Ma la verità è che siamo ancora un paese fatto di maschi spaventati persino dai colori che, secondo loro, potrebbero minare la loro virilità.

Immaginate come devono essersi sentiti i poliziotti italiani delle questure di Pavia, Varese, Ferrara, Siracusa, Bologna e Venezia che questa mattina hanno scritto al capo della polizia Giannini

Le spiegazioni poi sono un capolavoro: “Sulla base del giuramento fatto, è necessario che l’uniforme venga portata con decoro e rispetto per l’Istituzione a cui si appartiene. Soprattutto in un momento storico, in cui la narrativa ci racconta di una crescente avversione nei confronti delle Forze dell’Ordine, diventa necessario adottare sobrietà e rispetto per le divise indossate. Cose che devono far parte dell’ambito di chi è chiamato a far rispettare le regole. Diventa pertanto sconsigliato l’uso di accessori non idonei e che non rappresentano l’Amministrazione. Riteniamo per tanto che gli indumenti e gli accessori utilizzati debbano essere consoni e coerenti con la divisa, così come è sconsigliato utilizzare mascherine vistose o con ornamenti eccessivi e che non portino simboli di richiamo all’Istituzione”, scrive il segretario generale del Sap nella lettera inviata al capo della Polizia”.

Insomma, il rosa non è un colore decoroso. Troppo femminile (ma le donne poliziotto hanno qualcosa da dire al riguardo?) e non si addice alla divisa dei maschissimi tutori dell’ordine. Che pretendono che si fornisca loro del materiale adeguato: mascherine blu, da maschietti. O, meglio ancora, nere. Che da quelle parti, è un colore che piace spesso.