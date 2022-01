Costa: "Gestire il Covid come in Spagna? L'obiettivo è la convivenza"

globalist

11 Gennaio 2022

il Covid ormai è presente in Italia da circa due anni e, secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, l’obiettivo sarà quello di una convivenza con la malattia, proprio come con l’influenza:

“L’obiettivo è di arrivare ad una convivenza con” il coronavirus in Italia, “ma che non produca più decessi e ricoveri nei nostri ospedali e in terapia intensiva. Mi pare chiaro che non si possa parlare di immunità di gregge ma convivenza, per arrivarci però c’è bisogno di incrementare la platea dei vaccinati. Oggi in Italia le attività sono aperte, tranne le discoteche, con fatica e gradualità abbiamo costruito un percorso di ritorno alla normalità”.

Lo ha detto Costa rispondendo alla domanda se anche per l’Italia si aprirà un percorso simile a quello annunciato dal premier spagnolo Pedro Sanchez che ha parlato di un piano per gestire la pandemia come un’influenza.