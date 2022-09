Covid, il 'moderato' Costa sposa Bolsonaro: "Via mascherine dai mezzi pubblici"

globalist

8 Settembre 2022 - 10.02

Preroll

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, in un’intervista a La Stampa ha mostrato ottimismo per la situazione Covid, in vista dell’autunno. «Oggi non c’è alcun elemento obiettivo che faccia pensare a scenari apocalittici. Chi insiste nel fare previsioni fosche non fa il bene dei cittadini. Dobbiamo invece continuare ad avvicinarci all’obiettivo oramai prossimo della convivenza con il virus, dando meno importanza al numero dei contagi, concentrandoci invece su quello dei ricoveri, che sono in continua discesa. Dopo di che l’esperienza maturata in questi due anni consente al governo di intervenire se necessario».

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’obbligo di Ffp2 su bus, metro e treni scade il 30 settembre: «È in corso una riflessione nel governo. Io sono tra quelli che crede si possano togliere. Vedremo quale sarà la sintesi». Secondo Costa «stiamo passando da una fase pandemica a una endemica. Dico anzi che dovremo andare oltre, eliminando la quarantena per i positivi asintomatici, che potrebbero benissimo andare a lavoro indossando le mascherine Ffp2. Altrimenti una ripresa dei contagi pur senza una impennata dei ricoveri rischia di assestare un altro colpo alla nostra economia già alle prese con la crisi energetica».