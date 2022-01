Altro aumento di terapie intensiva e ricoveri per Covid: 140 decessi

globalist

3 Gennaio 2022

Non si arresta la volata dei contagi giornalieri che anche nella giornata del 2 gennaio (festivo) sono stati quasi 70 mila con un aumento stabile delle terapie intensive ma più marcato nei reparti ordinari.

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 68.052 nuovi casi a fronte di 445.321 tamponi effettuati (domenica i contagi erano stati 61.046 con 278.654 test). Il tasso di positività si attesta quindi al 15,3%, in calo rispetto al 21,9% del giorno precedente.

Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i morti sono 140, che portano il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a 137.786. Guarite 13.379 persone.

I numeri della pandemia

Sono 1.351 i pazienti in terapia intensiva, 32 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 103. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.333, cioè 577 in più rispetto a domenica. Aumentano gli attuali positivi: sono 54.515 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.125.052.