Covid, i reparti pediatrici si svuotano velocemente: -30% di degenze nell'ultima settimana

22 Febbraio 2022 - 11.47

Nella quarta ondata di Covid abbiamo visto un’altra curva impennarsi vertiginosamente tra dicembre e gennaio, cioè quella dei ricoveri dei bambini e dei neonati nei reparti pediatrici di tutta Italia. Ora, seppur è l’ultimo degli indicatori, anche questo sta calando repentinamente.

Per la prima volta da settimane, negli ultimi sette giorni si assiste a una netta discesa dei ricoveri per Covid di bambini e ragazzi da zero a 18 anni negli ospedali pediatrici italiani, pari a meno 30%. Nella settimana fino al 21 febbraio sono stati ospedalizzati in 122 contro i 172 della scorsa settimana, di cui 119 in area medica e 3 in terapia intensiva.

Di questi, 73 sono bambini da zero a quattro anni e 49 da 5 a 18 anni. Nella fascia d’età tra i 5 e i 18 anni il 69% è costituito da non vaccinati. I dati sono forniti dall’Associazione degli ospedali pediatrici italiani.