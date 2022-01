Il direttore degli ospedali di Parigi contro i no-vax: "Chi non è vaccinato si paghi il ricovero"

globalist

28 Gennaio 2022

La Francia sta attraversando la fase più critica della quarta ondata di Covid dovuta alla variante Omicron: i contagi viaggiano attorno al mezzo milione al giorno, mentre i ricoveri nei reparti ordinari sono di nuovo sopra le 30 mila unità ed ancora non si intravede la fine.

“Le persone che non sono vaccinate contro il coronavirus e che vengono ricoverate dovrebbero pagare per le cure che ricevono in ospedale”. Lo sostiene il direttore sanitario degli Ospedali di Parigi, Martin Hirsch, convinto che chi rifiuta il vaccino non dovrebbe essere ‘coperto’ dall’assistenza pubblica.

Al sistema sanitario nazionale francese i pazienti Covid-19 che finiscono in terapia intensiva costano circa tremila euro al giorno e in genere il loro ricovero dura da una settimana a 10 giorni.

Hirsch ha spiegato di aver sollevato la questione perché i costi sanitari stanno esplodendo e il comportamento irresponsabile di alcuni non dovrebbe mettere a repentaglio la disponibilità delle cure per tutti gli altri.

Ma la proposta non è stata ben accolta, con diversi medici che l’hanno respinta, politici di estrema destra che hanno chiesto il suo licenziamento e il sindaco di Parigi Anne Hidalgo ha detto di non essere d’accordo. Anche su Twitter è apparso un hashtag diventato di tendenza in Francia nel quale si chiede il suo licenziamento.