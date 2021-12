Nuovo record di contagi di Covid, aumentano ancora i ricoveri e altri 155 decessi

globalist

31 Dicembre 2021

Preroll

Dati purtroppo non buoni e così potrebbe continuare almeno fino a metà gennaio.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nelle ultime 24 ore l’Italia registra 144.243 nuovi casi di coronavirus a fronte di 1.224.025 tamponi (il giorno precedente erano stati 126.888 su 1.150.352). Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i morti sono 155 (giovedì erano stati 156). I dimessi e i guariti sono 22.579. Aumentano gli ingressi in terapia intensiva (+34) e i ricoveri nei reparti Covid (+284). Il tasso di positività si attesta a 11,8% (era all’11%).

Middle placement Mobile

Sono 900.984 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 121.521 in più rispetto al giorno precedente. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 6.125.683 e i morti 137.402. I dimessi e i guariti sono invece 5.087.297, con un incremento di 22.579 rispetto a ieri.

Dynamic 1

Sono oltre 5,5 milioni gli italiani che ad oggi non hanno copertura contro il Covid: è quanto emerge dal report del governo sui vaccini. In base al monitoraggio – senza calcolare la popolazione compresa nella fascia 5-11 anni in cui i non vaccinati sono 3.232.473, ma la campagna è partita da poche settimane – sono 5.560.532 le persone che non hanno fatto la prima dose. Venerdì erano 5.683.275 (122.743 in meno). In termini assoluti, il numero più alto di non vaccinati è tra i 40-49 anni (1.202.480) e in quella 50-59 anni (1.021.601).





Con 229.055 tamponi eseguiti è di 41.458 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in crescita al 18% (ieri 17%), nuovo picco da inizio pandemia. In aumento i ricoveri in terapia intensiva (+17, 221) e nei reparti ordinari (+28, 1.859). Sono 37 i decessi, che portano il totale a 35.081 da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 15.769 i positivi segnalati a Milano, 3.429 a Bergamo, 3.504 a Brescia, 2.363 a Como, 1.194 a Cremona, 1.172 a Lecco, 1.220 a Lodi, 1.128 a Mantova, 4.568 a Monza e Brianza, 2.152 a Pavia, 560 a Sondrio e 3.209 a Varese.