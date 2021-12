Da lunedì passano in zona gialla: Veneto, Marche, Liguria e provincia di Trento

globalist

17 Dicembre 2021

Veneto, Marche, Liguria e la Provincia di Trento, stando alla rilevazione Agenas aggiornata a stasera, hanno superato i due parametri che portano al giallo, ossia le terapie intensive oltre il 10% di occupazione e i posti letto ordinari oltre il 15% (il terzo parametro è l’incidenza oltre 50 per centomila, già abbondantemente superato).

Il Veneto ha il 15% di intensive e il 16% di posti ordinari, le Marche il 14% e il 16%, la Liguria il 14% e il 18% e Trento il 21% e il 18%. Si salverebbe per un filo la Lombardia, con il 10% di occupazione nelle rianimazioni e il 14% nei reparti ordinari, così come il Lazio, rispettivamente al 12% e al 13%. Le quattro Regioni raggiungeranno il Friuli, la Calabria e la Provincia di Bolzano, già in zona gialla.

I cambi di colore delle Regioni saranno ufficializzati domani dopo la riunione della Cabina di Regia per il monitoraggio dei dati, per entrare in vigore lunedì prossimo.