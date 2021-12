Costa ci tranquillizza sulle regole: "Nessuna stretta a Natale"

globalist

7 Dicembre 2021

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1, risponde così alla domanda se per il Natale imminente ci sarà una nuova stretta sulle misure anti-Covid: “Dobbiamo sottolineare che 46 milioni di concittadini si sono vaccinati e grazie a questo risultato il nostro Paese sta attraversando una fase migliore. Stanno riaumentando le prime dose, molti che avevano paura si stanno rassicurando”, aggiunge.

“Il Super green pass è stato fatto per permettere un Natale diverso e non ci sono in previsione nuove misure”. Sulla possibilità di estendere l’obbligo vaccinale per ridurre lo zoccolo duro di chi ancora non si è vaccinato, “in questo momento non c’è sul tavolo questo argomento”, precisa Costa.

Si parla dell’ipotesi di concedere una deroga all’obbligo del Green pass per gli studenti che devono prendere i mezzi pubblici per andare a scuola: “Valuteremo con le Regioni ma al momento è giusto procedere con le regole già decise”.