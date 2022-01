Sandra Zampa: "Discutiamo troppo delle regole e dimentichiamo che ci sono 300 morti al giorno"

globalist

18 Gennaio 2022

La responsabile Salute della segreteria nazionale del Pd Sandra Zampa, ospite a Radio Immagina, ha sottolineato l’importanza di non dimenticare il senso di tutte le regole di questi ultimi tempi: “Troppo tempo viene perso a discutere sulla legittimità delle regole, sulla democraticità del Green pass o sulla validità dei vari provvedimenti e atti, ma stiamo perdendo di vista il punto. Il senso vero che chi si occupa di politiche per la salute deve tenere sempre a mente. Semplicemente la salute viene prima di tutto. Partendo da questo, le critiche dovrebbero cedere il passo ad un altro tipo di ragionamento: il rispetto della vita”.

“Tante volte – ha aggiunto Zampa – si trascura il fatto che in Italia circa 300 persone al giorno muoiono di Covid. Numeri del genere o più alti riguardano la Germania e l`Inghilterra. C’è differenza su difendere la vita e speculare su di essa ed è la differenza che c’è tra la vita e la morte. Mettere da parte il rigore delle regole metterebbe a rischio quelle persone che contagiandosi potrebbero perdere la propria vita, per anzianità o per patologie croniche”.