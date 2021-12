Si salva il bambino di 11 anni colpito dsal Covid e rimasto intubato un mese in terapia intensiva

globalist

5 Dicembre 2021

Preroll

Una storia a lieto fine che, però, dimostra quanto il virus sia pericoloso e possa colpire gravemente anche i più giovani, che tanti credono immuni mentre non lo sono.

OutStream Desktop

Top right Mobile

E’ stato dichiarato fuori pericolo e, estubato, potrà festeggiare finalmente il suo compleanno l’11enne di Napoli che era stato ricoverato in gravi condizioni e per un mese in terapia intensiva all’ospedale Santobono per Covid.

Middle placement Mobile

Lo ha reso noto l’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono-Pausilipon: “Domani festeggerà, insieme al personale del reparto che lo ha assistito in questi giorni difficili, il compleanno che non ha potuto festeggiare proprio a causa del Covid”.

Dynamic 1

La direzione generale dell’Aorn Santobono-Pausilipon comunica, infatti, che “il piccolo di 11 anni, ricoverato con una severa polmonite da Covid e successivamente intubato presso la terapia intensiva diretta dal dottor Geremia Zito Marinosci, è stato estubato, respira spontaneamente ed è considerato fuori pericolo”.



Così il bimbo aveva passato il giorno del compleanno intubato e sotto sedazione.