Il Tar Fvg respinge il ricorso di due sanitari no-vax e smonta una bufala: "I vaccini non sono sperimentali"

Un’altra bufala smontata: la linea amministrativa contro i no vax prosegue anche nelle altre Regioni. Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso di un infermiere, in servizio in un'Azienda sanitaria della regione, e di un odontoiatra contro il provvedimento di sospensione dal servizio per la loro mancata sottoposizione al vaccino.

I giudici amministrativi hanno ritenuto legittimi i provvedimenti dell'Azienda sanitaria e hanno respinto la richiesta dei ricorrenti di rimettere alla Consulta le questioni di costituzionalità riguardanti la legge che ha posto l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari.

I giudici hanno smontato una delle principali obiezioni di chi è contro l'immunizzazione farmacologica: "E' errata l'affermazione secondo cui i vaccini attualmente disponibili si troverebbero ancora in fase di sperimentazione" poiché i 4 vaccini ad oggi utilizzati

"sono stati regolarmente autorizzati dalla Commissione, previa raccomandazione dell'Ema".

