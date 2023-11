Allerta rossa in Friuli, scuole chiuse (almeno) fino a domani: ecco le previsioni

globalist Modifica articolo

2 Novembre 2023 - 14.51

Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia, per questo restano chiuse oggi e domani le scuole nelle province di Gorizia, Udine e Pordenone a causa dell’allerta rossa per criticità idrogeologica elevata diramata ieri dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.

Lo ha deciso il Comitato regionale per le emergenze. Sono previsti valori massimi di precipitazione fino a 300 millimetri in 24 ore, che potrebbero raggiungere i 200 millimetri nelle 12 ore più intense, secondo quanto comunicato ieri sera dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e dall’assessore alla Protezione civile, Riccardo Riccardi.

Chiusi anche i parchi pubblici e sospese tutte le manifestazioni sportive, mentre i servizi di trasporto pubblico saranno interrotti a partire dalle 12.