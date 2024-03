Terremoto in Friuli Venezia Giulia di magnitudo 4.1: la terra ha tremato anche a Pordenone, Udine e Trieste

Powered by

28 Marzo 2024 - 09.12

Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 in Friuli Venezia Giulia, con l’epicentro a 5 chilometri dai comuni di Socchieve (Udine) e di Tramonti di Sopra (Pordenone). Il sisma è avvenuto alle 22:19 a una profondità di 10 chilometri ed è stato avvertito chiaramente in tutta la regione, da Pordenone a Udine, a Trieste.

Sono seguite almeno sei lievi scosse di assestamento, la più forte delle quali di magnitudo 2.3 alle 22:45.

La scossa è stata avvertita nettamente anche in Veneto, in Trentino Alto Adige e nelle confinanti Austria e Slovenia, e i centralini dei vigili del fuoco hanno ricevuto decine e decine di telefonate. Non si registrano danni a persone o cose.