Paura a Pramollo: guasto alla cabinovia e 160 sciatori sospesi per oltre un'ora

19 Febbraio 2023 - 10.55

Paura e tensione, poi tutto è finito bene. In Friuli Venezia Giulia un guasto alla centralina elettronica ha causato il blocco dell’intero impianto della telecabina “Millennium Express”, che da Tröpolach, in Austria, sale alle piste di Pramollo (Udine).

A bordo delle cabine c’erano 160 sciatori, che sono rimasti sospesi per oltre un’ora. Nonostante il problema sia stato individuato in breve tempo, con il fumo che usciva dalla centralina a causa del surriscaldamento di uno dei pannelli, la riparazione del guasto è stata piuttosto lunga.

Sul posto sono accorsi agenti della polizia alpina, del soccorso alpino e dei vigili del fuoco. Come riporta Il Messaggero Veneto, erano anche state messe in stato di preallarme squadre di soccorso di tutta l’Alta Carinzia nel caso in cui i passeggeri avessero dovuto abbandonare le cabine.